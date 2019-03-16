Москва, 16 марта, 2019, 16:58 — ИА Регнум. 16 марта между коллективами «Урал» и ЦСКА на стадионе «Екатеринбург Арена» был разыгран матч 20-го тура регулярного сезона Российской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось победой «красно-синих».

Владислав Фальшивомонетчик Стадион «Екатеринбург Арена»

На 76-й минуте латераль сборной России Марио Фернандес открыл счет после навеса Ивана Облякова с углового — 0:1.

Статистика матча («Урал"/"ЦСКА»)

Удары 9/9

Удары в створ ворот 4/4

Процент владения мячом 42%/58%

Нарушения правил 10/20

Поданные угловые 3/6

ЦСКА набрал 36 очков и временно поднялся на 2-ю строчку. «Урал» с 23-мя баллами остался на 13-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Урал»: Годзюр, Страндберг, Кулаков, Поляков, Меркулов, Бикфалви, Бумаль, Димитров, Егорычев, Эль Кабир, Погребняк.

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Бекао, Дивеев, Фернандес, Влашич, Обляков, Ахметов, Щенников, Чалов, Нишимура.

Главный арбитр матча: Владислав Безбородов.

Желтые карточки: Ахметов — 15, Бумаль — 20, Дивеев — 31, Набабкин — 55.

Голы: Фернандес 76 — 0:1.