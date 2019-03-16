ЦСКА одержал тяжелую победу над «Уралом»
Москва, 16 марта, 2019, 16:58 — ИА Регнум. 16 марта между коллективами «Урал» и ЦСКА на стадионе «Екатеринбург Арена» был разыгран матч 20-го тура регулярного сезона Российской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось победой «красно-синих».
На 76-й минуте латераль сборной России Марио Фернандес открыл счет после навеса Ивана Облякова с углового — 0:1.
Статистика матча («Урал"/"ЦСКА»)
Удары 9/9
Удары в створ ворот 4/4
Процент владения мячом 42%/58%
Нарушения правил 10/20
Поданные угловые 3/6
ЦСКА набрал 36 очков и временно поднялся на 2-ю строчку. «Урал» с 23-мя баллами остался на 13-м месте.
Стартовые составы команд на матч:
«Урал»: Годзюр, Страндберг, Кулаков, Поляков, Меркулов, Бикфалви, Бумаль, Димитров, Егорычев, Эль Кабир, Погребняк.
ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Бекао, Дивеев, Фернандес, Влашич, Обляков, Ахметов, Щенников, Чалов, Нишимура.
Главный арбитр матча: Владислав Безбородов.
Желтые карточки: Ахметов — 15, Бумаль — 20, Дивеев — 31, Набабкин — 55.
Голы: Фернандес 76 — 0:1.