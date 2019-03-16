Киев, 16 марта, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Воссоединение Крыма с Российской Федерацией никогда не признают в США. Об этом говорится в сообщении посольства США на Украине на странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«США не признают и никогда не признают контроль Кремля над Крымом, — говорится в сообщении дипмиссии. — … США твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Крым вошел в состав Российской Федерацией после референдума, который состоялся после госпереворота на Украине. Более 95% жителей полуострова высказались в пользу воссоединения с Россией.

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