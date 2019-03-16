Курск, 16 марта, 2019, 16:57 — ИА Регнум. Восьмилетний ребёнок утонул, провалившись под лёд реки Сейм в городе Рыльске Курской области. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

Сообщение о пропаже ребёнка поступило в региональное ведомство 15 марта от очевидца. Как выяснили спасатели, мальчик с другом отправились на территорию затона реки Сейм, протекающей на окраине города Рыльска, там и произошла трагедия.

На место происшествия были стянуты представители спецслужб, была тщательно обследована территория, прилегающая к затону, но ребёнок найден не был.

16 марта в Рыльск прибыли водолазы аварийно-спасательной службы Курской области, которые и обнаружили тело утонувшего мальчика после четырёх часов поисков.

В данное время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели девятилетнего мальчика, провалившегося под лёд на реке Биры в Еврейской автономной области. В связи с произошедшим следственными органами СКР начата процессуальная проверка.