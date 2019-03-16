Оренбург, 16 марта, 2019, 16:53 — ИА Регнум. 16 марта между коллективами «Оренбург» и «Динамо» на стадионе «Газовик» был разыгран матч 20-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой хозяев.

Baziz87 Стадион «Газовик»

Единственный мяч на 52-й минуте забил 27-летний сербский форвард Джордже Деспотович после передачи Даниэля Мишкича — 1:0.

Статистика матча («Оренбург"/"Динамо»)

Удары 6/10

Удары в створ ворот 3/3

Процент владения мячом 37%/63%

Нарушения правил 17/15

Поданные угловые 1/7

«Оренбург» набрал 26 очков и поднялся на 8-ю строчку. «Динамо» с 23-мя баллами остался на 12-й позиции в РПЛ.

Стартовые составы команд на матч:

«Оренбург»: Фролов, Бегич, Андреев, Ойеволе, Мишкич, Малых, Терехов, Бреев, Деспотович, Попович, Сутормин.

«Динамо»: Шунин, Морозов, Хольмен, Шунич, Козлов, Теттех, Юсупов, Черных, Жоаозиньо, Марков, Луценко.

Главный арбитр матча: Сергей Иванов.

Желтые карточки: Черных — 15, Бегич — 30, Бреев — 36, Хольмен — 38, Деспотович — 53, Андреев — 59, Луценко — 62, Теттех — 67, Попович — 74.

Голы: Деспотович 52 — 1:0.