Хараре, 16 марта, 2019, 16:43 — ИА Регнум. Не менее 24 человек погибли в результате тропического циклона на востоке Зимбабве. Об этом 16 марта сообщило министерство информационно-коммуникационных технологий страны на своей странице в социальной сети Twitter.

Nasa.gov Циклон «Идай»

По данным ведомства, все погибшие проживали на востоке Зимбабве в провинции Маникаленд, которая больше других оказалась задета разбушевавшейся стихией.

Сообщается также, что около 40 человек числятся пропавшими без вести. В регионе, оказавшемся во власти тропического циклона, в результате паводков, вызванных сильными ливнями, и штормового ветра разрушены десятки жилых домов, размыты дороги и мосты, повреждены линии электропередач.

Как сообщило ведомство, продолжается эвакуация жителей из региона, захваченного стихийным бедствием.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что тропический циклон «Идай» вызвал наводнения в соседнем с Зимбабве Мозамбике. В результате наводнений пострадали около 140 тысяч человек, более 60 человек погибли. В стране был объявлен красный режим тревоги.