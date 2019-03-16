Калуга, 16 марта, 2019, 16:12 — ИА Регнум. Калужский филиал Почты России продолжает прием экспонатов для обновления музейной выставки «История Калужской почты».

Фото пресс-службы УФПС Калужской области – филиала ФГУП «Почта России» Марочный лист 1915 года

Как сообщила 16 марта корреспонденту ИА REGNUM главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк, одним из первых дарителей стал коллекционер Ярослав Хабаров.

По ее словам, коллекционер передал музею экспонаты ценные, как для истории калужской почты, так и почтовой связи страны. Среди экспонатов — марочный лист 1915 года Российской Империи с Николаем II номиналом 10 копеек. Этот экспонат уникален тем, что изначально марка имела достаточно ограниченный тираж, и сейчас в коллекциях чаще представлены одиночные экземпляры, а в коллекцию калужского музея передан целый лист. Особенность данной марки в том, что на оборотной стороне есть надпись, что раньше она имела хождение наряду с разменными серебряными монетами.

«В дар музею передана также латвийская марка, посвящённая святому Лаврентию Калужскому, — сказала Ольга Строк. — Эта марка будет размещаться вместе с российской маркой 2015 года, которая посвящена 500-летию Калужского Свято-Лаврентьева монастыря. Интересно, что марки двух стран поступили в почтовое обращение в один день — 23 августа 2015 года, процедуры первого дня гашения проходили как в Латвии, так и в Калуге».

Раритетным экспонатом музея также стало письмо, которое было отправлено из Петербурга в Калугу в начале ХIХ века. Таким образом, оно было получено адресатом в здании Калужского почтамта и теперь, спустя 200 лет, возвращается в качестве экспоната.

Напомним, музейная экспозиция открылась в 2018 году в честь 245-летия учреждения Калужской почтовой конторы. Сегодня выставка действует на постоянной основе и открыта для свободного посещения в зале центрального отделения почтовой связи Калуги, что на площади Старый Торг, дом 7. Экспозиция включает ретро открытки и конверты, почтовое оборудование прошлого: сургучницы, штемпелевальная машина, нумераторы и почтовые штемпеля старого образца.