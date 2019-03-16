Киев, 16 марта, 2019, 16:10 — ИА Регнум. На майдане в Киеве сегодня, 16 марта, проходит масштабная акция протеста радикалов, которые требуют от действующего президента Украины Петра Порошенко отправить за решётку людей из своего окружения, замешанных в коррупционных схемах в оборонной сфере.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть

По данным полиции, на майдане собралось порядка 2 тыс. человек. Среди собравшихся есть и радикалы из «национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, что команда журналистских расследований Bihus.info ранее опубликовала информацию о хищениях в оборонной сфере Украины. Люди, напрямую связанные с Порошенко, организовали подставные фирмы, которые скупали у украинских предприятий запасные части для военной техники по низким ценам, а также якобы получали запчасти из России контрабандным путем. Затем эти запчасти продавались вооруженным силам Украины с наценкой в 300% и более.

Радикалы, собравшиеся на майдане, зажгли файеры, а также принесли с собой символ коррупции — чучело в белой рубашке с окровавленными рукавами. Затем собравшиеся проследовали к администрации президента Украины в правительственном квартале.

Стоит отметить, что самого Порошенко в Киеве нет — он находится с предвыборной поездкой в Полтавской области, где обещает гражданам, что они скоро почувствуют, как отступает бедность на Украине.