Пушкин, Санкт-Петербург, 16 марта, 2019, 16:06 — ИА Регнум. В Пушкинском районе Санкт-Петербурга при проведении работ по прокладке газовых коммуникаций рабочие обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Они находились в земле на глубине около двух метров.

ГУ Росгвардии по СПб и Ленобласти Снаряд и мины, найденные в Пушкинском районе

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, опасная находка была сделана днем 15 марта между Кузьминским водохранилищем и железнодорожными путями, вблизи высоковольтной линии электропередачи.

Работы были остановлены, на место прибыла дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии. Специалисты определили, что найдены немецкий реактивный снаряд калибра 280 мм и две минометные мины калибра 82 мм. Боеприпасы находились в состоянии сильной коррозии и представляли реальную опасность.

Реактивный снаряд и мины оставлены под охраной полиции до прибытия военных саперов, которые вывезут опасные «артефакты» минувшей войны для уничтожения на специализированном полигоне.

С начала 2019 года сотрудниками инженерно-технического отдела петербургского ОМОНа выполнено около 200 служебных задач, обследовано 67 подозрительных предметов, уничтожено семь представлявших опасность боеприпасов.

Добавим, что в годы войны Пушкин был захвачен немецкими войсками. Там, в том числе, находились позиции вражеских артиллеристов, обстреливавших Ленинград.