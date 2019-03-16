Мурманск, 16 марта, 2019, 16:06 — ИА Регнум. Три человека погибли в ДТП с участием кроссовера и грузового автомобиля в Мурманской области. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По предварительным данным, произошло столкновение большегрузного автомобиля с кроссовером на 1157-м километре трассы «Кола» в Кандалакшском районе.

В результате аварии погибли три человека, в том числе ребёнок. Информация уточняется.

В настоящее время на месте происшествия работают представители экстренных служб. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх человек в результате ДТП на трассе «Кавказ» в Ставропольском крае.