Москва, 16 марта, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации не оставят без ответа санкции Европейского союза в отношении граждан России в связи с неудавшейся украинской провокацией в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Соответствующее заявление распространила сегодня, 16 марта, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

«Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС», — сказано в заявлении МИД России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Украины направили свои боевые корабли на прорыв через российский Керченский пролив 25 ноября 2018 года. Прорваться украинским боевым кораблям не удалось — они были задержаны российскими пограничниками.

Украина явно не ожидала такого поворота событий и только спустя некоторое время начала вопить о необходимости срочно ужесточать санкции против России. Киев смог добиться введения санкций против ряда российских граждан и компаний со стороны США и Европейского союза. Теперь к ним примкнула и Канада.