Рио-де-Жанейро, Бразилия, 16 марта, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Учёные из Бразилии разработали экспресс-тест для обнаружения вируса Зика в популяциях жёлтолихорадочных комаров. Исследование опубликовано в журнале Nature.

(сс) Belova59 Лаборатория

Вирус Зика, взывающий одноимённое заболевание у людей, был открыт в 1947 году. На протяжении нескольких десятилетий фиксировались только единичные случаи заболевания лихорадкой Зика. Но в 2007 году началась пандемия этого заболевания, вспышки которого не прекращались до конца 2018 года.

Стандартным методом для обнаружения вируса Зика у комаров рода Aedes, являющихся его переносчиками, является метод полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией. Однако применение этого метода является дорогостоящей процедурой, а также требует присутствия высококвалифицированного медицинского персонала.

Группа бразильских учёных под руководством Линдомара Пена из Фонда Освальдо Круза (Рио-де-Жанейро) установила, что для выявления вируса Зика в популяциях комаров Aedes может применяться петлевая изотермическая амплификация. Использование этого метода не требует высококвалифицированного персонала и сложного оборудования, а также позволяет существенно сократить расходы на проведение тестирования. При этом точность выявления вируса осталась достаточно высокой — 95,24%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 ноября 2018 года Роспотребнадзор предупредил граждан России о вспышке лихорадки Зика в индийском штате Мадхья-Прадеш.