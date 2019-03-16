В Париже происходят столкновения между полицией и «желтыми жилетами»
Париж, 16 марта, 2019, 14:39 — ИА Регнум. В Париже сегодня, 16 марта, проходит 18-я по счету акция протеста движения «желтых жилетов». Протестующие собирались на площади Звезды у подножия Триумфальной арки ещё затемно.
Французская полиция перед протестующими
Организаторы акции призывали протестующих проследовать маршем к Елисейскому дворцу — официальной резиденции президента Пятой республики Эммануэля Макрона.
Однако путь туда был перекрыт многочисленными силами правопорядка. В итоге протестующие перекрыли автомобильное движение в верхней части Елисейских Полей.
Полиция применила против протестующих водометы и слезоточивый газ.