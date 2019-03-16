Пекин, 16 марта, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Китайская компания Xiaomi планирует установить 18-месячный гарантийный срок для смартфонов, выпущенных в 2019 году. Об этом сообщает IT Home.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Смартфон Xiaomi

Стандартная гарантия на смартфоны китайской компании Xiaomi действует один год. Смартфон Xiaomi Redmi Note 7, выпущенный в январе 2019 года, стал первый устройством с 18-месячным гарантийным сроком.

Основатель компании Лэй Цзюнь в эфире китайского телеканала сообщил, что в 2019 году компания планирует запустить программу обеспечения качества, в рамках которой 18-месячный гарантийный срок будет устанавливаться для всех новых моделей смартфонов Xiaomi.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте эксперты компании AnTuTu представили рейтинг Android-смартфонов с оптимальным соотношением цены и качества. Смартфон Redmi Note 7 от Xiaomi был признан лучшей моделью в ценовой категории до $150.