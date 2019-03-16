Берлин, 16 марта, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал страны Европейского союза не допустить выхода Великобритании из Европейского союза без какого-либо соглашения. Об этом Маас написал сегодня, 16 марта, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Мы не должны терять ни одной возможности предотвратить выход без соглашения», — написал Маас.

Он подчеркнул, что «жесткий» Brexit никому не будет выгоден.

Но при этом Маас заявил, что любое продление сроков Brexit возможно только при условии конкретного предложения из Лондона. Однако такого предложения пока не последовало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, парламент Великобритании проголосовал за перенос даты выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза на более поздний срок. Выход должен был быть осуществлен 29 марта, но теперь, по всей видимости, этого не произойдет.