Казань, 17 марта, 2019, 20:18 — ИА Регнум. В Казани в рамках фестиваля «Крымская весна», который посвящён пятилетию воссоединение Крыма с Россией, 17 марта 2019 года прошёл праздничный концерт. Организаторами мероприятия выступили минкульт Татарии и Дом Дружбы народов республики, объединившие на одной площадке русскую, татарскую, крымско-татарскую и украинскую культуры, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Казанский Кремль

Зрителям своё творчество представили хореографическая школа-студия «Алтын», оркестр народных инструментов «Казан нуры», а также исполнители Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова и других творческие коллективы региона.

За несколько недель до памятного дня на страницах старейшей газеты Татарии, учредителями которой являются республиканские власти, вышел целый цикл статей в честь памятной даты.

«Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией не только вернуло нашей стране более двух миллионов сограждан, которых свыше двадцати лет, образно говоря, носило на льдине за пределами нашего государства. Это воссоединение было ещё и принципиальной демонстрацией нашим международным партнёрам того, что Россия стала чётко отстаивать свои национальные интересы», — цитирует газета «Республика Татарстан» первого проректора Казанского инновационного университета имени В. Тимирясова, главу республиканской общественной организации «Гражданское общество» Игоря Бикеева.

Бикеев также добавил, что «события «крымской весны» стали переломным моментом, когда мы отказались от навязываемого нам пути «падающего государства».

"Мы продемонстрировали, что живём своим умом и идём собственным путём, приняв ответственность за будущее Отечества», — резюмировал он.

18 марта 2019 года в честь памятного события в университете состоится образовательный марафон для студентов-первокурсников «Крым в динамике российской истории».

Глава комитета Госсовета Татарии по законности и правопорядку Шакир Ягудин на страницах издания напомнил о связях республики с Крымом. Эксперты из Татарии, в том числе и Ягудин помогали в разработке Конституции Крыма после его принятия в состав России.

«По просьбе крымских властей руководство Татарстана командировало меня в качестве консультанта для участия в разработке проекта этой конституции», — уточнил Ягудин, добавив, что «из опыта Татарстана в проект попало, например, положение о том, что органы государственной власти Крыма учитывают исторические, национальные, культурные, иные особенности республики».