Москва, 16 марта, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча его команды с санкт-петербургским клубом «Зенит», его слова приводит 16 марта официальный сайт московского клуба.

Андрей Пронин ИА REGNUM Футбольный клуб «Зенит»

«Сейчас нам предстоит важнейшая битва с «Зенитом». Конечно, это принципиальный соперник», — заявил игрок «Спартака» и добавил, что если «Спартак» хочет получить самые высокие места, то ему нужно обыгрывать санкт-петербургский клуб и «тормозить их в таблице».

Также Георгий Джикия отметил, что «Спартаку» нужно в предстоящей встрече отталкиваться от собственной игры и не бояться, правда и не вспоминать победный для «Спартака» товарищеский матч с «Зенитом» на сборах в Катаре.

«Этот, на «Открытие-Арене», будет совсем другим», — отметил Георгий Джикия.

Отметим, матч 20-го тура Российской футбольной Премьер-лиги между московской командой «Спартак» и санкт-петербургским клубом «Зенит» состоится 16 марта на домашнем поле московского клуба. Встреча начнется в 19:00 мск.