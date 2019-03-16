Москва, 16 марта, 2019, 13:37 — ИА Регнум. 16 марта в Российском научно-исследовательском институте культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева (Институт Наследия) пройдут XXIV историко-краеведческие «Крымские чтения» и открытие нового музейно-выставочного пространства, где состоится вернисаж выставки «Крым и его памятники глазами современных художников».

Константин Богаевский. Генуэзская крепость. 1907

На «Крымских чтениях» по традиции — а эти научные семинары проходят 4 раза в год — будут представлены новые просветительские программы, посвященные исследованию и сохранению исторической памяти на полуострове, новинки краеведческой литературы.

На экспозиции зрители смогут увидеть пейзажи и архитектурные памятники Керчи, Феодосии, Старого Крыма, Судака и Бахчисарая, написанные современными московскими и крымскими художниками.