Суздаль, Владимирская область, 16 марта, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Продюсерский совет киностудии «Союзмультфильм» в рамках Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале (Владимирская область) выбрал два сериальных проекта для их дальнейшей разработки. Такое решение было принято по итогам питчинга 15 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба фестиваля Открытый российский фестиваль анимационного кино в Суздале

Во время очной защиты отобрали два проекта: «Эй!» (реж. Александра Караваева) и «Пип и Поля» (реж. Джалиля Ризванова). В общей сложности на участие в конкурсе претендовало 45 работ, однако к очной защите допустили только семь.

Выбранные проекты выполнены в технике 2D и рассчитаны на младшие возрастные группы. «Эй!» — это обучающий сериал, здесь главный герой в каждой серии учится какой-нибудь новой простой вещи. Например, правильно чистить зубы, завязывать шнурки или разбираться в сигналах светофора, считать до десяти.

Второй проект «Пип и Поля» более развлекательный, рассказывает о приключениях брата и сестры в вымышленном мире детской игры. Здесь игрушки главных персонажей могут разговаривать и веселиться.

Напомним, что 13−18 марта в Суздале проходит Открытый российский фестиваль анимационного кино, на участие в котором в этот раз было подано рекордное количество заявок — более 350.

В 2018 году на питчинге победили две работы: мультфильм «Под облаками» студентки факультета анимации и мультимедиа ВГИК Василисы Тикуновой, рассказывающий о барашке Уолтере, который хочет стать белым облаком, а также проект «Новый год со старушками» режиссера и аниматора студии «Петербург» Натальи Мирзоян о девочке Маше, которую родители не взяли с собой на новогоднюю вечеринку, а оставили с бабушкой, которая собирается праздновать в компании своих подруг.