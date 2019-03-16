Фестиваль в Суздале: «Союзмультфильм» дал зелёный свет двум проектам
Суздаль, Владимирская область, 16 марта, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Продюсерский совет киностудии «Союзмультфильм» в рамках Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале (Владимирская область) выбрал два сериальных проекта для их дальнейшей разработки. Такое решение было принято по итогам питчинга 15 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Во время очной защиты отобрали два проекта: «Эй!» (реж. Александра Караваева) и «Пип и Поля» (реж. Джалиля Ризванова). В общей сложности на участие в конкурсе претендовало 45 работ, однако к очной защите допустили только семь.
Выбранные проекты выполнены в технике 2D и рассчитаны на младшие возрастные группы. «Эй!» — это обучающий сериал, здесь главный герой в каждой серии учится какой-нибудь новой простой вещи. Например, правильно чистить зубы, завязывать шнурки или разбираться в сигналах светофора, считать до десяти.
Второй проект «Пип и Поля» более развлекательный, рассказывает о приключениях брата и сестры в вымышленном мире детской игры. Здесь игрушки главных персонажей могут разговаривать и веселиться.
Напомним, что 13−18 марта в Суздале проходит Открытый российский фестиваль анимационного кино, на участие в котором в этот раз было подано рекордное количество заявок — более 350.
В 2018 году на питчинге победили две работы: мультфильм «Под облаками» студентки факультета анимации и мультимедиа ВГИК Василисы Тикуновой, рассказывающий о барашке Уолтере, который хочет стать белым облаком, а также проект «Новый год со старушками» режиссера и аниматора студии «Петербург» Натальи Мирзоян о девочке Маше, которую родители не взяли с собой на новогоднюю вечеринку, а оставили с бабушкой, которая собирается праздновать в компании своих подруг.