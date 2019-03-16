Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, 16 марта, 2019, 13:23 — ИА Регнум. В районе посёлка Учами Эвенкийского района Красноярского края в небе заметили падающий объект, похожий на метеорит.

Скриншот с YouTube-канала «Родная Эвенкия» Видео падающего объекта, похожего на метеорит

Видео с этим объектом появилось 15 марта на YouTube-канале «Родная Эвенкия». Это запись с видеорегистратора.

Точной информации об объекте пока нет, передают «Вести-Красноярск».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года появилась информация о якобы имевшем место падении метеорита в Хабаровском крае. Позже информацию о метеорите опровергли. На сайте Дальневосточного научно-исследовательского центра (НИЦ) «Планета» говорилось, что в районе обрушения в реку Бурея вершины одной из сопок обнаружена термическая аномалия.

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