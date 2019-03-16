Калининград, 16 марта, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате пожара в общежитии в Калининграде. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области.

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Информация о пожаре поступила в ГУ МЧС по региону в 06:54 по местному времени (07:54 мск). Возгорание произошло в трёхэтажном жилом кирпичном здании довоенной постройки на улице Емельянова в Московском районе Калининграда. Горела квартира на третьем этаже.

К тушению пожара привлекались 18 человек личного состава и пять единиц техники. Из жилого здания были эвакуированы 20 жильцов, в том числе трое детей.

В результате пожара погибли два человека. Пожар был полностью ликвидирован в 08:15 (09:15 мск). Все жильцы в настоящее время уже вернулись домой.

Обстоятельства и причины возникновения пожара, приведшего к гибели людей, выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в Саратовской области. В результате возгорания в одной из квартир в пятиэтажном жилом доме здесь поигбли два человека. СКР проводит доследственную проверку по факту гибели людей.