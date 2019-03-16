Москва, 16 марта, 2019, 12:40 — ИА Регнум. Эксперты Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) прогнозируют среднеговдовой рост цен на хлеб из пшеничной муки I и II сортов на 5−6%. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает РИА Новости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свежий хлеб

По данным РОСПиК, в начале 2019 года цены на хлеб и пшеничной муки I и II сортов снизились примерно на 1,1%, однако к концу года пекари прогнозируют рост цен на данную продукции на 5−6%.

При этом в Гильдии отметили, что данные статистики не подтверждают существенного влияния изменения цен на транспортные услуги и упаковку на цены хлебобулочных изделий.

«Прогноз РОСПиК по росту цен на хлеб в 2019 году на 5−6%, исходя из имеющихся данных, сохраняется», — заявили в Гильдии.

Также в РОСПиК отметили, что цены на пшеничный хлеб из муки высшего сорта с начала года не менялись.