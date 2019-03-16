Благовещенск, 16 марта, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Пожар в цеху по производсству полистирола в городе Благовещенске Амурской области ликвидирован. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

34.mchs.gov.ru Ликвидация пожара

Сообщение о пожаре в цеху по производству полистирола, который находится на пересечении улиц Октябрьская и Партизанская в городе Благовещенске, поступила в региональное управление МЧС в 14:07 по местному времени (08:07 мск).

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. К тушению пожара привлекались 50 человек личного состава и 16 единиц техники.

Пожар был полностью ликвидирован в 15:40 по местному времени (09:40 мск). Была произведена проливка конструкций для избежания повторного возгорания.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате пожара в Саратовской области.