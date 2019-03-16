Омск, 16 марта, 2019, 12:26 — ИА Регнум. Фестиваль «Крымская весна», посвящённый пятилетию воссоединения Крыма и России, прошёл сегодня, 16 марта, в Омске. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, на площадь у исторического парка «Россия — моя история» жители региона пришли семьями. Многие говорили, что это семейный праздник: пять лет назад полуостров и его жители «вернулись в родную гавань».

Omskportal.ru «Крымская весна» в Омске

У ТЦ «Континент» прошла праздничная концертная программа. Зрители пели знакомые песни вместе с артистами. Любители потанцевать приняли участие в необычном флешмобе: завели на площади трёхуровневый хоровод. По словам организаторов, хоровод стал символом единства нашей страны и крепости народных традиций.

Молодогвардейцы, студотрядовцы и «Волонтёры Победы» устроили для омичей интерактив. Молодежный флешмоб «Россия с Крымом навсегда!» стартовал в полдень. Участники образовали слово «Крым».

В парке «Россия — моя история» желающие посетили бесплатные экскурсии «Крымское время». Также здесь работала выставка фоторабот «Севастопольский шторм» авторства путешественника и писателя Андрея Хорошева, который участвовал в событиях референдума 16 марта 2014 года.

«Крымская» выставка также открыта в Омской государственной областной научной библиотеке имени А. С. Пушкина.

«Как-то даже не верится уже, что какое-то время Крым был не наш. Собственно, он всегда был нашим исторически и духовно, и вот уже пять лет он наш безоговорочно. Крым в составе России — это логично, правильно и оправданно!» — прокомментировал директор библиотеки Александр Ремизов.

В целом, по данным омских массмедиа, в праздничных мероприятиях приняли участие порядка 7 тысяч человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в российских регионах проходит комплекс праздничных мероприятий в честь пятилетия референдума о присоединении Крыма, состоявшегося 16 марта 2014 года. Тогда почти 97% жителей высказались за воссоединение с Российской Федерацией.

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