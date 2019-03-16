Ньон, Швейцария, 16 марта, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Португальского форварда туринского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду могут дисквалифицировать на несколько игр четвертьфинала Лиги Чемпионов за неприличный жест, показанный им во время матча 1/8 финала Лиги между его командой и мадридским клубом «Атлетико», сообщает 16 марта El Mundo Deportivo.

Oleg Dubyna Криштиану Роналду

В итоге ответного матча между «Атлетико» и «Ювентусом», состоявшимся 13 марта, в котором Роналду оформил хет-трик, португалец, взявшись руками за область паха, неприличным жестом повторил жест главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

Последний в итоге первого матча Лиги Чемпионов между двумя клубами, закончившегося со счетом 2:0 в пользу «Атлетико», показывал неприличным жестом наличие у своих подопечных мужских половых органов в пику футболистам «Ювентуса»

Кроме этого сообщается, что «Ювентус» может быть подвергнуть дисциплинарному штрафу за поступок Роналду.

Отметим, за свой поступок на первой игре между клубами главный тренер «Атлетико» был подвергнут дисциплинарным комитетом УЕФА штрафом в размере 20 тысяч евро.