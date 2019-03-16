Москва, 16 марта, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Российской певице Юлии Началовой была сделана операция, она всё ещё находится в коме. Об этом сегодня, 16 марта, пишут «Известия».

(сс) skeeze Операция

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 марта стало известно, что Началова попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. 12 марта стало известно, что певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Ещё через сутки медики ввели её в состояние искусственной комы.

По данным газеты, первоначально Началова обратилась к медикам из-за проблем со стопой, но затем её состояние резко ухудшилось и она была переведена в реанимацию.

Сейчас Началовой была сделана операция на ноге. Состояние певицы остается тяжелым, медики продолжают держать её в состоянии искусственной комы.