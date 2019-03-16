Вашингтон, 16 марта, 2019, 11:58 — ИА Регнум. Герой популярного американского мультсериала «Симпсоны» Барт Симпсон в новом эпизоде станет киберспортсменом, сообщает 16 марта портал Polygon.com.

Цитата из м/ф «Симпсоны». 2019. США Киберспортсмены

Сообщается, что согласно сюжета новой серии, Барт Симпсон будет играть в вымышленную игру Conflict of Enemies («Конфликт врагов»), которая напоминает игру League of Legends («Игра легенд»), а его отец — Гомер Симпсон, станет тренером сына, после того как обнаружит его увлечение игрой. Затем семья поедет на турнир в Южную Корею. При этом сестра Барта Лиза будет пытаться вернуть Гомера в реальность.

Отметим, новый эпизод американского мультсериала «Симпсоны», получивший название «E My Sports», выйдет в эфир 17 марта на телеканале Fox.