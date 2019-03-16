Омск, 16 марта, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Хлопок газовоздушной смеси произошёл в одной из квартир в жилом девятиэтажном доме в Омске. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Омской области.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Многоквартирный дом

Информация о хлопке газа поступила в ведомство в 08:23 мск. Инцидент произошёл на улице Маяковского в городе Омске.

В результате хлопка было повреждено оконное остекление в помещении кухни. По предварительным данным, повреждений конструкций здания нет, пострадавших нет.

Эвакуация жильцов дома не проводилась. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приговоре, который вынес Верховный суд Удмуртии в отношении мужчины, устроившего взрыв бытового газа в жилом многоквартирном доме в Ижевске. Подрывник был направлен на принудительное лечение. В результате взрыва, устроенного мужчиной погибли семь человек.