Балаково, Саратовская область, 16 марта, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Два человека погибли при пожаре в многоквартирном жилом доме в городе Балаково в Саратовской области. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба Следственного управления следственного комитета по Саратовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

По предварительной информации, возгорание произошло в ночь с 15 на 16 марта в пятиэтажном жилом доме на улице Вокзальной города Балаково. Пожар произошёл в квартире на первом этаже.

О возгорании в квартире в пожарную службу сообщили жильцы дома, заметившие густой дым, идущий из окна квартиры. Пожарные проникли в квартиру, вскрыв входную дверь.

В квартире был обнаружен мужчина 25-ти лет, лежащий без сознания на полу у входа. Мужчина был передан медикам, подъехавшим на место происшествия. В данное время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

После ликвидации пожара в квартире были обнаружены тела двух погибших: мужчины 66-ти лет, хозяина квартиры, и его супруги 65-ти лет. По предварительным данным, пожилые люди погибли, отравившись продуктами горения.

Следователями СК РФ по региону проводится в настоящее время ряд мероприятий, направленных на установление всех причин и обстоятельств гибели людей. Назначено судебно-медицинское исследование с целью установление точной причины смерти погибших, а также пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двоих малолетних детей в результате пожара в Красноярском крае. Причины и обстоятельства пожара выясняются.