Новый Орлеан, США, 16 марта, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал уверенную победу над командой «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного сезона НБА.

(сс) Frenchieinportland Дамиан Лиллард в составе баскетбольного клуба «Портленд Трэйл Блэйзерс»

Встреча, проходившая на паркете «Смути Кинг-центра» в Новом Орлеане, закончилась победой гостей со счетом 110:122.

При этом наиболее результативным игроком матча стал нападающий хозяев Джулиус Рэндл, который сумел оформить дабл-дабл в матче с 45 очками и 11 подборами. Также трип-дабл с 14 очками, 12 подборами и 16 голевыми передачами в игре оформил коллега Рэндла по команде Элфрид Пэйтон. Это позволило ему стать первым игроком в истории «Пеликанс» с тремя трип-дабалми в трех матчах ассоциации подряд.

Самым результативным у «Портленда» стал Демьен Лиллард, который набрал 24 очка в игре. Его партнер по клубу Си Джей Макколлум набрал 23 очка.

Отметим, по итогам игры «Портленд» с соотношением выигрышей-проигрышей 42−26 находится на четвертой позиции турнирной таблицы западной конференции НБА. «Нью-Орлеан» там же с показателем 30+41 на двенадцатой строчке.