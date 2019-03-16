Хьюстон, США, 16 марта, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Хьюстон Рокетс» обыграл команду «Финикс Санз» в матче регулярного сезона НБА.

(сс) Keith Allison Джеймс Харден

Игра прошла на площадке «Тойота-центр» в Хьюстоне и завершилась со счетом 108:106 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстон» Джеймс Харден, который оформил в матче дабл-дабл с 41 очком и 11 подборами. 19 очков у его партнера по команде Эрика Гордона. Еще один дабл-дабл с 14 очками и 11 подборами на счету швейцарского центрового хозяев Клинта Капелы.

У гостей самыми результативными стали Девин Бункер, набравший 29 очков и Келли Убре, на счету которого 22 очка. Также дабл-дабл оформил в игре их коллега по команде Деандре Эйтон с 12 очками и 11 подборами.

Отметим, по итогам встречи «Хьюстон» с соотношением выигрышей-проигрышей 43−26 находится на третьей строчке турнирной таблицы западной конференции НБА. «Финикс» там же на последнем, шестнадцатом месте с показателем 16−54.