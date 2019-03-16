Донецк, 16 марта, 2019, 10:20 — ИА Регнум. Четыре раза за прошедшие сутки был нарушен режим прекращения огня боевиками ВСУ. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

Обстрел территории ДНР производился военнослужащими ВСУ из гранатомётов, крупнокалиберного стрелкового и стрелкового оружия.

Под обстрел попали четыре населённых пункта на территории ДНР: Спартак, Октябрь, Ленинское, Саханка.

Общее количество боеприпасов, применённых войсками Украины при обстрелах территории ДНР составило 44 единицы.

Жертв среди военнослужащих и гражданского населения, а также разрушений гражданской инфракструктуры зарегистрировано не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало об 11 случаях нарушения режима перемирия военнослужащими ВСУ.