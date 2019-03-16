Сеул, 16 марта, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Вслед за десятками других стран мира, Южная Корея наложила запрет на полёты Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии, произошедшей 10 марта. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства транспорта.

(сс) lasta29 Самолет авиакомпании Eastar Jet

Уже 11 марта авиакомпания Eastar Jet — единственная в Южной Корее использующая самолеты данной модификации — прекратила их использование до выяснения причин катастрофы. Теперь же власти Республики Корея запретили любые полеты Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны. Также в данный момент министерство транспорта рассматривает возможность наложить запрет на приобретение этих самолетов даже в рамках уже заключённых контрактов.

По подсчетам экспертов, отказ авиакомпаний от использования Boeing 737 MAX привёл к тому, что в совокупности они ежедневно теряют более $10 миллионов долларов. Ранее сама компания Boeing рекомендовала приостановить полеты самолётов этой модели до завершения расследования.