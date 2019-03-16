Ванкувер, Канада, 16 марта, 2019, 09:39 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу в серии послематчевых буллитов над командой «Ванкувер Кэннакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

(сс) slgckgc Выстоял

Игра проходила на льду «Роджерс-Арены» в Ванкувере и завершилась в серии буллитов со счетом 2:3 в пользу гостей.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 2:2. На 24-й минуте шведский форвард хозяев Элиас Петтерсон открыл счет в мачте, удачно реализовав большинство, затем его коллега Таннер Пирсон удвоил преимущество хозяев на 42-й минуте. Однако последовавшие за этим точные броски представителей гостей Кевина Руни (46-я) и Стефана Ноэсена (54-я) перевели игру в овертайм, который также не смог выявить победителя.

В серии послематчевых буллитов удачливее оказались гости. Победный бросок на счету Деймона Сиверсона.

Российский нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, по итогам игры «Нью-Джерси» с 61 очком расположился на четырнадцатой строчке турнирной таблицы восточной конференции НХЛ. «Ванкувер» с 67 очками на тринадцатом месте запада.