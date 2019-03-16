Токио, 16 марта, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Группа учёных из США и Японии установила, что за распознавание вкуса пищи отвечает определённая часть островковой доли коры головного мозга. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Цитата из к/ф «Девчата». реж. Юрий Чулюкин. 1961. СССР Вкусовое наслаждение

Учёные давно выделили участки головного мозга, обеспечивающие работу зрения, слуха и других основных органов чувств человека. Однако конкретные участки коры головного мозга, отвечающие за работу вкусовых рецепторов, оставались неизвестными.

Международная группа исследователей из Национального института физиологических наук (Япония), Колумбийского университета (США) и Корнельского университета (США) применила функциональную магнитно-резонансную томографию и методы статистического анализа для выделения отдела головного мозга, отвечающего за различение вкуса пищи.

Эксперимент показал, что за распознавание вкуса пищи отвечает определённая часть островковой доли коры головного мозга. Эта же часть мозга считается ответственной за формирование сознания, а также играет важную роль в образовании эмоций.

«Островковая доля отвечает за ощущения внутри нашего тела. Вкус оказался немного похож на внутреннее восприятие нашего организма, которое сильно отличается от других внешних ощущений, таких как зрение, осязание, слух или обоняние», — отметил один из авторов исследования Адам Андерсон в комментарии изданию Корнельского университета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года группа учёных из КНР представила результаты исследования, показавшего, что переход больших и малых панд к растительной диете сопровождался изменением вкусовых рецепторов. Исследователи выделили у панд 26 генов, отвечающих за рецепторы горького вкуса, тогда как у хищных животных количество таких генов обычно не превышает 10.