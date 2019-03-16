Сочи, Краснодарский край, 16 марта, 2019, 09:29 — ИА Регнум. В рамках прошедшего сегодня Дня наставников финалисты приняли участие в решении актуальных отраслевых, общеэкономических и правовых задач. Кейсы, которые они разбирали в группах, были взяты из реальной жизни, их предоставили наставники конкурса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финалисты рисуют картину

Дарья Антонова ИА REGNUM Финалисты рисуют картину

«Очень важно, чтобы конкурсанты умели достигать результата в реальной жизни», — прокомментировал использование подобных заданий Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Он также высказал мнение, что «именно в конкурентной борьбе наиболее талантливые люди должны приходить на важные позиции», как это сделано на конкурсе «Лидеры России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Командообразующее задание «Картина»

Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов дал финалистам задачу, решением которой занимаются сейчас руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса и чиновники федеральных ведомств. Они должны были предложить, как предприятиям ОПК достичь уровня в 30 процентов гражданской продукции к 2025 году и 50 процентов — к 2030 году.

«Эти показатели указал как цель Владимир Владимирович Путин. Задача разбивалась на части: что должен сделать менеджмент предприятия и что должно сделать государство — в виде законотворчества или каких-то других мер — для того, чтобы достичь этих целей. Ребята решали эту задачу, и, надо сказать, вполне успешно. Я остался доволен их размышлениями, предложениями. Обнадеживает, что люди, даже на связанные напрямую с ОПК, способны анализировать, правильно подходить к решению проблемы и предлагать достаточно интересные решения», — отметил он.

Помощник Президента РФ Игорь Левитин предложил финалистам решить следующий кейс: вывести из финансового кризиса и сделать конкурентоспособным старое автотранспортное предприятие с парком из двух тысяч автомобилей, требующих ремонта, и необученным персоналом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Левитин

«Я считаю, что ребята хорошо выполнили работу. При обсуждении мы с ними договорились, что необходимо рассматривать вопросы, которые касаются персонала. Что если людей необходимо увольнять, нужно обеспокоиться, чтобы у них была возможность получить новую специальность и не остаться без работы», — прокомментировал Игорь Левитин.

Он также подчеркнул, что очень важно слышать молодежь, потому что у нее свое понимание жизни, желание все делать быстро, очень хорошие идеи.

Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников предложил участникам погрузиться в проблематику законотворчества, в частности переноса правонарушений из ответственности КоАП РФ в Уголовный кодекс и наоборот. В качестве примера он привел смягчение ответственности по делам «за лайки и репосты» в социальных сетях, которые теперь отнесены к области административных правонарушений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Павел Крашенинников

«Мы заинтересованы в том, чтобы юристы могли ориентироваться не только на нормы права, но и на то, как это будет восприниматься обществом, какие будут последствия от принятия того или иного акта. И, конечно, в этой связи я на наших Лидеров России смотрю. Уверен, что у нас все получится», — подчеркнул Павел Крашенинников.

Заместитель председателя Совета Федерации, Секретарь Генерального совета Партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил кейс, связанный с повышением электоральной эффективности работы партии. По итогам разбора и дополнительных переговоров было принято решение, что с некоторыми участниками Андрей Турчак продолжит общение в Москве, независимо от результатов, которые они покажут на тестах.

«Перед нами стоит задача кадрового обновления, поиска новых лиц, повышения эффективности нашей работы. По итогам прошлогодних «Лидеров России» в ряды партии пришли 15 человек», — сообщил Андрей Турчак.

Он рассказал также, что основной задачей сегодняшнего кейса был поиск новых методов партийной электоральной работы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финалисты рисуют картину

Ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов рассказал, что при решении задачи, которая была связана с проблемами продвижения вуза в глобальной конкуренции и развитием коллектива, финалисты предложили хорошую стратегию, хотя тема была новой для почти всех участников команды.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ярослав Кузьминов

«Это значит, что лидерство действительно можно проявить в самых разных и сложных ситуациях. И у нас очень много слотов для проявления лидерства», — подчеркнул он.

Конкурсное задание, которое предложил своей группе губернатор Алтайского края Виктор Томенко, касалось развития туристической отрасли в этом регионе.

«Я рассказал про существующие проблемы, которые сдерживают дальнейшее развитие туризма в крае, и попросил участников проанализировать эту ситуацию и обстоятельства, внести свои предложения», — сказал Виктор Томенко.

Важным итогом этой дискуссии губернатор назвал полученную обратную связь. Например, оказалось, что одной из проблем отрасли является элементарная нехватка информации, отсутствие четких и ясных образов, бренда.

Глава региона подчеркнул, что все финалисты и полуфиналисты от Алтайского края получат приглашение войти в региональный кадровый резерв, работа в этом направлении уже ведется.

«По итогам прошлогоднего конкурса мы тоже пригласили в резерв полуфиналистов, а также любых финалистов, без принадлежности к региону», — сообщил он.

Как отметил генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов, для него принципиально важна возможность найти среди участников квалифицированных молодых лидеров, способных помочь в реформировании почты, ее цифровизации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Николай Подгузов

«Сейчас провел бизнес-кейс с финалистами, обсуждали вопрос по строительству социальной платформы на базе «Почты России». Этот вопрос очень актуален с учетом того, что армия почтовых работников, более 200 тысяч человек, ежедневно общается с гражданами. Участники брейнсторминга сформулировали целый ряд очень интересных идей, мы их еще будем обсуждать, но уже сейчас видно, что эти идеи очень созвучны и с нашим мнением. По итогам мероприятия с несколькими лидерами хотел бы уже отдельно пообщаться, чтобы, возможно, привлечь их к дальнейшему сотрудничеству», — рассказал он.

Алексей Лихачев, генеральный директор Госкорпорации «Росатом», которая является одним из партнеров конкурса, рассказал, что компания рассматривает этот проект как кадровый и методический резерв, позволяющий не только пополнить управленческую команду новыми членами, но и поднять уровень внутренней мотивационной работы. Кроме того, для «Росатома» являются значимыми и те знания и опыт, которые получают сотрудники компании, участвующие в Конкурсе.

«Задание, которое я сегодня давал участникам, было посвящено конкретной новаторской задаче — способам развития северного морского пути. Было крайне интересно услышать свежие мысли, получить соображения по решению этой задачи. И эти ожидания оправдались в полной мере — ребята дали предложения, в том числе в части привлечения иностранных перевозчиков, создания для них коммерчески привлекательных условий», — рассказал Алексей Лихачев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финалисты рисуют картину

Генеральный директор ООО «Сплат Глобал» Евгений Дёмин в качестве задания предложил своей группе рассмотреть недавно принятый закон о легализации самозанятых граждан и предложить меры по его эффективному применению.

«Ребята спорили, активно совещались, показали высокую заинтересованность. Они предложили хорошие интересные решения, которые мы даже сможем предложить потом депутатам и министерствам», — сообщил Евгений Дёмин.

По его мнению, уровень конкурсантов в этом году стал более серьезным, зрелым, более однородным, финалисты показывают очень осмысленное понимание, почему они здесь.

«Многим нужен дополнительный вызов. У них есть успешная работа или карьера в бизнесе или частной компании, а им хочется попробовать себя в проектах развития, в том числе в государственных. И, конечно, они ищут общения, нового круга масштабных собеседников, с которыми интересно вместе развивать проекты», — сказал Евгений Дёмин.

Кроме традиционных кейсов финалистам конкурса было предложено необычное командообразующее задание «Картина».

Дарья Антонова ИА REGNUM Финалисты рисуют картину

Дарья Антонова ИА REGNUM Финалисты рисуют картину

Дарья Антонова ИА REGNUM Получившаяся картина

Им предстояло, разбившись на группы, отрисовать по отдельному фрагменту художественного полотна, которое потом должно было сложиться в цельную картину. По мнению экспертов, подобная активность моделирует работу нескольких подразделений одной организации на единый результат. Испытание стало серьезной проверкой стразу нескольких навыков: умения ориентироваться в нестандартной ситуации, способности формировать стратегии решения задачи и реализовывать их, и, наконец, способность, выполняя свою часть задачи, всегда думать о достижении общего результата и важности согласования действий и стандартов работы не только своей команды, но и с другими командами, участвующими в общем процессе.