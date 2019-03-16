Дамаск, 16 марта, 2019, 09:36 — ИА Регнум. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека опубликовал отчет, согласно которому в результате военных действий на территории Сирийской Арабской Республики за последние восемь лет погибли более 370 000 человек, 112 000 из которых были гражданскими лицами. Саудовское новостное агентство Arab News отмечает, что среди погибших мирных жителей было более 21 000 детей и 13 000 женщин.

Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871

Сообщается, что война также унесла жизни более 125 000 солдат сирийских правительственных войск и бойцов, поддерживающих режим президента страны Башара Асада. Кроме того, в числе погибших значится порядка 67 000 курдов и бойцов повстанческих сил, оказывающих противодействие режиму Асада. Почти 70 000 погибших были боевиками, в основном из группировок ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Хайят Тахрир Аш-Шам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В результате развернувшихся в стране боевых действий, которые привели страну в сильнейший упадок, более 13 миллионов сирийцев были вынуждены покинуть страну. По оценкам сирийского центра военный конфликт отбросил экономику Сирии на три десятилетия назад, полностью разрушив инфраструктуру страны и парализовав ее ключевые производственные секторы.