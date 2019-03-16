Кабул, 16 марта, 2019, 09:22 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что будущее миссии альянса в Афганистане зависит от результатов переговоров с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Dvidshub.net Американцы в Афганистане

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Йенс Столтенберг сделал это заявление в ходе своего выступления с докладом об итогах 2018 года.

Генеральный секретарь НАТО добавил, что, несмотря на промежуточные успехи, еще рано делать выводы о результатах переговоров, так как само соглашение еще не подписано, и еще многое предстоит сделать.

Йенс Столтенберг также заявил, что НАТО приветствует мирные переговоры между представителями Соединённых Штатов Америки и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он отметил, что американская сторона находится в постоянных консультациях со своими союзниками по альянсу.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что страны-участницы международной коалиции вместе пришли в Афганистан, соответственно и решение о выводе войск будет приниматься совместно.