Токио, 16 марта, 2019, 18:52 — ИА Регнум. 15 марта Организационный комитет по проведению Летних Олимпийских и Паралимпийских Игр в Токио в 2020 году представили робота HSR (Human Support Robot), который был разработан подразделением Toyota по производству робототехники. Робот призван помогать посетителям соревнований: провожать их к своему месту на стадионе, предоставлять информацию о событии и помогать донести вещи и т.д. По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», вторая версия робота или DSR (Delivery Support Robot), тоже разработанная Toyota, будет приносить еду и напитки после того, как посетитель сделает заказ на компьютере, расположенном возле сидений. Роботы будут работать на 16 стадионах во время проведения соревнований по легкой атлетике.