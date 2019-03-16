* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Рабат, 16 марта, 2019, 09:26 — ИА Регнум. В Центральном бюро расследований Марокко заявили об обнаружении и ликвидации ячейки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на востоке страны в районе города Касабланка, передает саудовское новостное издание Ashark al-Awsat.

(сс) Mary Madigan Касабланка. Марокко

Ячейка террористической организации была выявлена в ходе рейда марокканских силовиков по восточным городам страны, включая Касабланку, аль-Джадиду и Марракеш. В ходе ликвидации ячейки четверо террористов были убиты, шесть других были захвачены и помещены под стражу.

По имеющейся информации, обвиняемые присягнули на верность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а один из них даже провел несколько лет в тюрьме за связи с этой организацией. Правоохранительные органы Марокко заявляют, что задержанные планировали террористические акты в нескольких городах во всему Марокко. В данный момент они находятся под стражей и, как только будут собраны все доказательства, будут преданы суду.