Манила, 16 марта, 2019, 08:48 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге Филиппин. Об этом 16 марта сообщает Геологическая служба США (USGS).

(сс) Bernard Spragg. NZ Филиппинцы

По данным USGS землетрясение было зафиксировано 15 марта в 23:07 по всемирному координированному времени (16 марта 02:07 мск).

Эпицентр землетрясения находился в 10 километрах к востоку от населённого пункта Манга (население 3600 человек). Самый густонаселённый город рядом с эпицентром — Коронадал (население 125 500 человек) находился в 67 километрах к северо-востоку.

Очаг подземной стихии располагался на глубине 90 километров.

О жертвах и разрушениях информации не поступало. Об угрозе цунами также не сообщалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 2,4 вблизи южнокорейского острова Чеджу.