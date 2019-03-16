Тула, 16 марта, 2019, 08:28 — ИА Регнум. Каждый четвертый россиянин, а это 37,4 млн человек, старше трудоспособного возраста. По данным Росстата, сегодня в нашей стране проживает почти 147 млн человек и к 2025 году, по прогнозам специалистов, доля пожилого населения достигнет 27,7%. Не надо быть «Капитаном Очевидность» для понимания того, что с возрастом людям все тяжелее себя обслуживать. Для того, чтобы старость была в радость, в стране разработан пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в рамках национального проекта «Демография». К нему присоединились шесть субъектов РФ: Волгоградская, Костромская, Новгородская, Псковская, Рязанская и Тульская области. В последнем регионе, по данным областного правительства, каждый третий житель — старше трудоспособного возраста, каждый десятый — инвалид. Также Тульская область уже продолжительное время входит в пятерку самых вымирающих регионов. Однако после запуска программы в регионе стареть не страшно.

(сс) sabinevanerp Помощь пожилым

Если некому помочь

15 марта в тульском правительстве провели совещание на тему «Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Участвовали в нем министр труда и социальной защиты России Максим Топилин и губернатор Алексей Дюмин.

В 2018 году Тульская область в рамках поручений президента Владимира Путина вошла в пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В нем объединились силы исполнительной власти, медики и социальные работники, чтобы улучшить жизнь людей, нуждающихся в постоянном уходе, и решить их физические, психологические и духовные проблемы. Как отметил Максим Топилин, «главная цель проекта — к 2030 году повысить продолжительность жизни пожилых людей до 80 лет».

По данным статистики, численность населения Тульской области немного снижается. В 2017 году в регионе проживало 1 499 417 человек, в прошлом году наблюдалась убыль — 1 491 855, в текущем — 1 478 777. А вот продолжительность жизни в регионе растет с 2013 года: с 69,4 до 70−71,2 года.

Региональное правительство разработало дорожную карту, где прописаны конкретные мероприятия по реализации проекта, а также определены объемы финансирования.

«Государством на реализацию данного проекта уже было выделено порядка 200 млн рублей, к 2020 году на поддержку проекта планируется выделить еще 2 млрд рублей», — сказал министр Топилин.

По словам главы области Дюмина, в регионе проект о долговременном уходе за пожилыми и инвалидами — это только начало.

«Мы рассматриваем этот проект как стартовую ступень. Система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Тульской области, это только одно направление», — подчеркнул губернатор.

В 2018 году систему внедрили в Туле, Щекинском и Богородицком районах, где расположены дома-интернаты и центры социального обслуживания. На базе Комплексного центра социального обслуживания населения в Туле создан Единый центр координации системы долговременного ухода. Туда поступило уже более 350 сигналов о людях, потенциально нуждающихся в социальном обслуживании.

Среди всех подопечных [пожилых и инвалидов — прим.ред.] провели «типизацию» и выяснили, что в постоянном уходе и присмотре нуждаются около 1000 человек, а 220 — необходимо увеличить количество соцуслуг. Работников центров отправили на обучение и дополнительно устроили 20 сотрудников.

Реальные результаты

Ведущий аналитик «Института региональной экспертизы» Николай Евдокимов считает, что очередной визит в Тульскую область чиновника федерального уровня — комплимент региону.

«Во-первых, это лишний раз демонстрирует высокий политический статус губернатора области Алексея Дюмина. В России не так много регионов, которые с завидной регулярностью посещают федеральные министры. Такое обычно происходит или перед губернаторскими выборами с целью поддержи властного кандидата (но в Туле, как известно, губернаторских выборов в этом году не будет), либо когда надо создать позитивный информационный фон, показать реальные результаты действия той или иной программы. С этой целью выбирается успешный регион, который не стыдно показать на федеральном уровне. Собственно, это и произошло с Тульской областью», — объясняет эксперт.

Также аналитик отметил, что послание президента Федеральному Собранию в этом году было посвящено решению, в первую очередь, социальных проблем. Соответственно, власть теперь будет «отрабатывать» эту повестку. Так как Тульская область вошла в пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, то и визит в этот субъект министра труда и социальной защиты РФ был вполне логичен. Тем более с учетом вышесказанного, а именно — реальных результатов, которые Тула может продемонстрировать.

Внимание федерального центра к социальному блоку отмечает и руководитель отдела политических исследований «Института региональной экспертизы» Евгений Крылов.

«Алексей Дюмин в Тульской области придает большое значение этим вопросам, памятуя о словах советского военачальника Михаила Фрунзе, что положение на фронте определяется в данный момент состоянием и работой тыла. Вот и успехи в экономике — главный показатель развития региона — в первую очередь зависят от благополучия людей, качества человеческого капитала, — считает эксперт. — Сам губернатор часто посещает социальные учреждения, заботится о комфорте проживания там детей, пациентов, пожилых людей. Зимой принят закон о семейном сопровождении пожилых граждан, и теперь стала возможной форма проживания одиноких людей старшего возраста в семье. Может сократиться количество брошенных под старость лет и забытых своими детьми родителей. Косвенно это может поспособствовать увеличению ожидаемой продолжительности жизни, которая в Тульской области в последние годы маленькими шажками увеличивается».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в ходе визита Максима Топилина в Тульскую область он вместе с губернатором Алексеем Дюминым посетил предприятие«Полема», которое участвует в первой волне реализации приоритетной программы «Производительность труда и поддержка занятости». Министр труда и соцзащиты населения отметил, что регион вошел в число российских субъектов, которые получат финансирование в общей сумме 1,5 млрд рублей. На 2019 год в планах передать сумму в размере 80 млн рублей.

«Повышение производительности труда вошло в политическую повестку еще в 2012 году, когда Владимир Путин поставил задачу обеспечить рост в 1,5 раза. Не секрет, что по этому параметру наша страна сильно отстает от ведущих экономик мира, — напомнил Евгений Крылов. — В этом отношении тульский регион, обладающий высокодиверсифицированной экономикой и хорошими позициями по привлечению инвестиций, стал активным участником программы. В области создан центр компетенций, отлажена инфраструктура поддержки предприятий, сведены к минимуму административные барьеры и приняты программы стимулирования занятости. Как итог, уровень безработицы — один из самых низких в ЦФО».

Читайте также: Тульская область получит 80 млн руб. на переобучение специалистов — Топилин