Майами, США, 16 марта, 2019, 08:14 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» уверенно переиграл команду «Майами Хит» в матче регулярного сезона НБА.

(сс) Amy Meredith Эмблема баскетбольной команды «Милуоки Бакс»

Встреча, проходившая на паркете «Американ-Эйрлайнс Арены» в Майами, завершилась победой гостей со счетом 113:98.

При этом гости смогли выиграть матч, проигрывая 20 очков по итогам первых двух четвертей игры.

Наиболее результативным игроком матча стал форвард гостей Яннис Адетокунбо, который оформил в матче дабл-дабл с 33 очками и 16 подборами. Ещё 21 очко набрал его коллега по клубу Крис Миддлтон.

У хозяев самым результативным оказался Джасти Уинслоу, в активе которого 2 очков в матче. Ещё 14 очков набрал Хассан Уайтсайд.

Отметим, по итогам игры «Милуоки» с показателем выигрышей-проигрышей 52−17 являются лидером востока НБА. «Майами» там же на восьмой строчке с показателем 32−36.