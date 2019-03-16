Сана, 16 марта, 2019, 08:14 — ИА Регнум. Не менее 26 человек скончались в результате вспышки холеры на западе Йемена в провинции Райма. Об этом 16 марта сообщает агентство SABA со ссылкой на заявление министерства здравоохранения.

(сс) Martine Perret. UNMEER Врачебная помощь

Сообщается, что общее число лабораторно подтверждённых случаев холеры в различных районах провинции Райма с января по 14 марта 2019 года составило 589 случаев. При этом в последние двое суток отмечается резкий рост числа заражённых.

Также указывается, что в дополнение к пяти работающим медицинским центрам министерство здравоохранения Йемена готовится открыть ещё два специально для приёма больных с признаками заболевания холерой.

В связи со вспышкой опасного заболевания министерство здравоохранения Йемена обратилось к Организации Объединённых Наций и к гуманитарным организациям, ведущим свою деятельность в сфере здравоохранения с просьбой о помощи в принятии мер по предотвращению распространения эпидемии холеры.

По данным агентства SABA, в обращении министерства здравоохранения отмечается острая нехватка лекарств и расходных материалов для лечения заболевания, а также медицинского персонала.

Кроме того, министерство здравоохранения Йемена обратилось к гражданам с настоятельными рекомендациями по соблюдению превентивных мер для предотвращения распространения заболевания.

Ранее ИА REGNUM сообщало об угрозе эпидемии холеры Йемену. По данным министерства здравоохранения страны, с начала года в Йемене было зафиксировано около 70 тысяч случаев подозрения на заражение холерой, погибли 82 человека. В стране опасаются ускорения распространения заболевания в связи с плохими санитарно-эпидемиологическими условиями, начавшимся сезоном дождей и острой нехваткой питьевой воды.