Торонто, Канада, 16 марта, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс» одержал верх над командой «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

(сс) mark6mauno Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс»

Игра проходила на льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто и завершилась победой хозяев со счетом 7:6.

Хозяева одержали трудную волевую победу над «Филадельфией», так как к середине второго периода матча счет был 5:2 в пользу гостей.

В составе победителей голы на счету Патрика Марло (18-я минута), Зака Хаймана (30-я), оформившего в игре дубль Джейка Маззина (37-я, 39-я), Мартина Маринчина (43-я) и также отметившегося в игре дублем Остона Мэттьюса (56-я, 58-я).

У их соперников шайбы на свой счет записали Якуб Ворачек (13), оформивший в игре хет-трик Джеймс ван Римсдайк (22-я, 29-я, 59-я при игре 6×5), Радко Гудас (33-я при игре 4×4) и Шейн Гостисбер (34-я).

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 22 минуты 34 секунды и записал на свой счет две результативные передачи. Теперь в активе Зайцева 13 (3 шайбы + 10 голевых передач) очков в текущем чемпионате НХЛ.

Отметим, по итогам игры «Торонто», для которого эта победа является первой за три последних игры, с 91 очком занимает третью строчку восточной конференции НХЛ. «Филадельфия» там же с 66 очками на десятой позиции.