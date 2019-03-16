Вашингтон, 16 марта, 2019, 07:54 — ИА Регнум. Покойный сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн, который скончался в августе 2018 года, в декабре 2016 года передал Федеральному бюро расследований и средствам массовой информации досье на выигравшего президентские выборы Дональда Трампа, в котором утверждалось, что у российских спецслужб якобы есть компрометирующая избранного президента США информация. Об этом накануне, 15 марта, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на судебные документы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Телеканал напоминает, что Маккейн всячески отрицал, что это он передал СМИ данное фейковое досье, но признал, что передавал его ФБР. Бывший сотрудник контрразведки ФБР Билл Пристап подтвердил, что бюро получило копию первых 33 страниц досье от Маккейна в декабре 2017 года.

Кроме того, бывший помощник государственного секретаря США Дэвид Крамер уже в декабре 2017 года рассказывал, что досье на Трампа он получил от его составителя — британского агента Ми-6 Кристофера Стила. Доклад этот был передан некоторым американским должностным лицам, политикам, а также журналистам из таких СМИ, как CNN, BuzzFeed и Washington Post.

Напомним, что речь идёт о фейковом досье, которое было обнародовано на ресурсе BuzzFeed. Эти материалы не содержат ничего конкретного, и многие эксперты считают, что британский агент Стил его просто сфабриковал по заказу Демократической партии США для очернения Трампа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обвинения против Трампа в связях с Россией преследуют его ещё с момента предвыборной кампании. Уже три года никто не может представить никаких доказательств того, что Трамп хоть как-то был связан с российскими властями, однако эти ложные обвинения стали крупным фактором американской внутренней политики и рычагом давления на администрацию Трампа.