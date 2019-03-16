Гвадалахара, Мексика, 16 марта, 2019, 07:54 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Гудерметова обыграла в матче четвертьфинала турнира серии WTA «Челленджер» в Гвадалахаре (Мексика) немецкую спортсменку Татьяну Марию.

(сс) Tatiana Вероника Кудерметова

Российская спортсменка уверенно победила немку в двух сетах со счетом 6:2, 6:2.

Соперницы провели на корте 1 час 8 минут. За это время Кудерметова, находящаяся на 100-й строчке рейтинга WTA, два раза подала навылет, ни разу не ошиблась при подаче и смогла реализовать 5 из 8 возможных брейк-пойнтов. Её оппонентка ни разу не подала навылет, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала 1 брейк-пойнт из 2 возможных.

Эта была первая официальная встреча спортсменок.

Отметим, соперницей Гудерметовой в финале турнира WTA в Гвадалахаре станет победительница противостояния между Фионой Ферро из Франции и представительницей Чехии мари Бужковой.