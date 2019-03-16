Москва, 16 марта, 2019, 07:09 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб «Динамо» одержал победу над командой ЦСКА в матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

(сс) Oleg Bkhambri (Voltmetro) Динамо КХЛ

Игра проходила на домашнем льду ЦСКА и завершилась в овертайме со счетом 1:0 в пользу гостей.

Основное время встречи прошло в равной борьбе при большем проценте владения шайбой хозяевами со счетом 0:0. В овертайме же форвард «Динамо» Владимир Брюкивн (62-я минута) поразил ворота гостей и этим принес победу своей команде.

Отметим, по итогам матча московское «Динамо» сравняло счет в серии плей-офф с ЦСКА (1:1). Матч третьего круга пройдет 17 марта на домашней площадке динамовцев.