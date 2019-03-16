Москва, 16 марта, 2019, 05:48 — ИА Регнум. Бесплатная доставка товара клиентам онлайн-ретейлера Ozon будет предоставляться при заказе не сумму от трех с половиной тысяч рублей и выше, передает РБК.

Цитата из м∕ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР Почтальон Печкин

«Заказы от 3500 рублей могут быть доставлены бесплатно», — сообщили в компании.

Бесплатная доставка на любой товар предоставляется владельцам подписки Ozon. Premium при условии их предоплаты. Платная доставка составляет 99 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Ozon объявил о нововведении: решено было отказаться от бесплатной доставки и ввести на доставку подписку.