Саратов, 16 марта, 2019, 05:50 — ИА Регнум. В Саратове столкнулись два легковых автомобиля и маршрутное такси, сообщает пресс-служба ГИБДД Саратовской области.

Eli Duke Автомобильная авария

Инцидент произошел на Ново-Астраханском шоссе. На дороге столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус, который следовал по маршруту №14. В результате ДТП пострадали восемь человек. Среди пострадавших — два ребенка пяти и пятнадцати лет. Людей с тяжелыми травмами не было. Пострадавших передали под наблюдение врачей. Ведется выяснение причин и обстоятельств аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в Саратове на пересечении улиц Орджоникидзе и Фабричной столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси. В результате аварии пострадавших не было.