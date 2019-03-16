Бухарест, 16 марта, 2019, 05:26 — ИА Регнум. Дорогу длиной в один метр построил румынский предприниматель Стефан Мандачи в знак протеста против плохого финансирования развития транспортной сети, передает Euronews.

jonrossi Шоссе

Шоссе он построил в городе Сучава (Румыния), вложив свои деньги. Он призвал сограждан — бизнесменов подключиться к акции «Румынии нужны дороги!».

Предприниматель на открытии «дороги», где присутствовал мэр Сучавы, заявил, что Румыния не раз просила Европейский союз помочь финансированием.

«ЕС выделил деньги на строительство дороги длиной 5,2 км, а на остальные проекты придется использовать местный бюджет», — добавил Мандачи.